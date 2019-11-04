PTT 1.LİG

Menemenspor-Ümraniyespor maçında kural hatası yapılmış

TFF 1. Lig'in 10. haftasında oynanan Menemenspor-Ümraniyespor maçında, konuk ekibin sahada 6 yabancı oynatarak kural hatası yaptığı belirtildi. Menemenspor, durumu inceledikten sonra başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi IHA
Menemenspor, Ümraniyespor'u Mehmet Boztepe'nin golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Menemenspor, Ümraniyespor'u Mehmet Boztepe'nin golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Fotoğraf: IHA

TFF 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Ümraniyespor'u sahasında 1-0 mağlup etmişti. Ümraniyespor, ilk 11'inde Vasco Fernandes, Riad Nouri, Ghislain Gimbert ve Honore Gomis'i bulundurarak 4 yabancı oyuncu ile maça başlamıştı. Konuk ekip, 64. dakikada Bahadır Taşdelen'in yerine Bentley Akabueze, 82. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın yerine Valentin Lazar'ı oyuna dahil ederek sahada yer alan yabancı sayısını 6 oyuncuya yükseltti.

Maçın kalan dakikalarında başka oyuncu değişikliği yapmayan İstanbul ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği sahada 5, yedek kulübesinde 1 yabancı oyuncu bulundurma kuralını ihlal etmiş oldu.

Mücadelede yapılan oyuncu değişiklikleri (Maçkolik)
Mücadelede yapılan oyuncu değişiklikleri (Maçkolik)

Maçta Menemenspor 1-0 galip gelerek 3 puanı almış olsa da, ev sahibi ekibe hükmen 3-0 galibiyet verilme hakkı doğdu.

"Konuyu inceledikten sonra başvuruyu yapacağız"

Konu hakkında açıklama yapan Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, "Konuyu inceledikten sonra böyle bir durum varsa arkadaşlarımız başvuruyu yapacak. Sonuç itibariyle hükmen galip gelirsek, 2 gol daha averajımız olacak. Böyle olmasını istemezdik ama kurallar varsa o kuralları herkes uygulamak zorunda" dedi.

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