PTT 1.LİG

Menemenspor'dan N'Gog hamlesi

Menemenspor'un, kariyerinde PSG ve Liverpool formaları giyen Fransız golcü N'Gog ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.

Haber Merkezi DHA
N'Gog, Liverpool formasıyla çıktığı 94 maçta 19 gol atmıştı.

N'Gog, Liverpool formasıyla çıktığı 94 maçta 19 gol atmıştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor golcü transferi için arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Adanasporlu Famoussa Kone ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler Macaristan'ın Honved takımında forma giyen David N'Gog'a kanca attı.

Kariyerinde dünya devleri Paris St. Germain ve Liverpool'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle irtibata geçen İzmir temsilcisinin ciddi şekilde N'Gog'la ilgilendiği ileri sürüldü.

Macaristan'dan ayrılmayı düşünen Fransız futbolcunun Türkiye'ye gelebileceği vurgulandı.

  • PSG ve Liverpool'un yanı sıra Bolton Wanderers, Swensa City, Reims, Panionios, Ross Country ve Honved'te oynayan N'Gog kariyerinde 310 maçta 62 gol attı.

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