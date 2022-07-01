Spor Mert Müldür olmazsa Bünyamin Balcı
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Mert Müldür olmazsa Bünyamin Balcı

Milli futbolcu Mert Müldür için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, sağ bek alternatifini ise Antalyasporlu Bünyamin Balcı'dan yana kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Müldür olmazsa Bünyamin Balcı
Bünyamin, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 2 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mert Müldür için kulübü Sassoulo'ya fiyat sordu. İtalyan ekibi sarı-kırmızılılardan 8 milyon euroluk bonservis talep etti.

Mert Müldür için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, sağ bek alternatifini ise Antalyasporlu Bünyamin Balcı'dan yana kullandı. Cimbom, Mert için istediği sonucu alamazsa Antalyaspor ile masaya oturacak.

Kırmızı-beyazlıların 22 yaşındaki genç oyuncudan bonuslarla birlikte 4 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.

Bilindiği üzere Bünyamin Balcı ile Fenerbahçe de ilgileniyor.

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