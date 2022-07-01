Mert Müldür olmazsa Bünyamin Balcı

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mert Müldür için kulübü Sassoulo'ya fiyat sordu. İtalyan ekibi sarı-kırmızılılardan 8 milyon euroluk bonservis talep etti.

Mert Müldür için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, sağ bek alternatifini ise Antalyasporlu Bünyamin Balcı'dan yana kullandı. Cimbom, Mert için istediği sonucu alamazsa Antalyaspor ile masaya oturacak.

Kırmızı-beyazlıların 22 yaşındaki genç oyuncudan bonuslarla birlikte 4 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.

Bilindiği üzere Bünyamin Balcı ile Fenerbahçe de ilgileniyor.

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