Milli futbolcudan Şenol Güneş'e dikkati çeken tepki: Gülerek tribüne çıktı

EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan A Milli Takım, puan alamadan turnuvaya veda etti. Şenol Güneş'in oyuncu tercihlerinin eleştirildiği maçtaki bir görüntü ise dikkati çekti.

Karşılaşmaya yedek soyunan Halil Dervişoğlu, maç içerisinde oyuna girmek için uzun süre saha kenarında ısındı. Şenol Güneş'in kendisini oyuna almayacağını öğrenen 21 yaşındaki genç futbolcu, daha sonra gülerek tribüne çıktı.

Mücadeleyi yerinden takip eden gazeteci Emre Kaplan, Halil Dervişoğlu'yla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

Çok üzüldüm oyuna girmemelerine pic.twitter.com/o2GiLUTb9V REKLAM June 20, 2021

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