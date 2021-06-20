Spor Milli futbolcudan Şenol Güneşe dikkati çeken tepki Gülerek tribüne çıktı
FUTBOL FUTBOL

Milli futbolcudan Şenol Güneş'e dikkati çeken tepki: Gülerek tribüne çıktı

A Milli Takımımızın EURO 2020'ye veda ettiği maçta forma şansı bulamayan Halil Dervişoğlu, oyuna alınmamasına gülerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli futbolcudan Şenol Güneşe dikkati çeken tepki: Gülerek tribüne çıktı
Milli Takım'ın İsviçre maçındaki yedekleri

EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan A Milli Takım, puan alamadan turnuvaya veda etti. Şenol Güneş'in oyuncu tercihlerinin eleştirildiği maçtaki bir görüntü ise dikkati çekti.

Karşılaşmaya yedek soyunan Halil Dervişoğlu, maç içerisinde oyuna girmek için uzun süre saha kenarında ısındı. Şenol Güneş'in kendisini oyuna almayacağını öğrenen 21 yaşındaki genç futbolcu, daha sonra gülerek tribüne çıktı.

Mücadeleyi yerinden takip eden gazeteci Emre Kaplan, Halil Dervişoğlu'yla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

Şenol Güneş'ten istifa sorusuna cevap
SPOR
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna cevap

EURO 2020'de büyük hüsran: Sıfır çektik
SPOR
EURO 2020'de büyük hüsran: Sıfır çektik

Abone Ol Google News
Baküde şoke eden anlar

Bakü'de şoke eden anlar

İsviçre-Türkiye maçında sadece bir kişi alkışlandı.
Ağlatan sürpriz

Ağlatan sürpriz

​Temizlik görevlisi baba duygusal anlar yaşadı.
Gülerek çıktı

Gülerek çıktı

​Milli futbolcudan Şenol Güneş'e dikkati çeken tepki.
İstifa sorusuna <br>cevap verdi

İstifa sorusuna
cevap verdi

​Şenol Güneş'ten maç sonu önemli açıklamalar.
Her zaman <br>buradayım

Her zaman
buradayım

​Merih Demiral maç sonunda Ersin Düzen'e gönderme yaptı.
Sıfır çektik

Sıfır çektik

​A Milli Takımımız EURO 2020'yi puansız tamamladı.

Kabine öncesi <br>son durum

Kabine öncesi
son durum

Tabloda dikkat çeken hasta sayısı detayı.

Yeniden <br>dümene geçiyor

Yeniden
dümene geçiyor

​Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas duyurdu.

​Gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili flaş gelişme.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.