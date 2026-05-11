Fenerbahçe, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Muhammed Salah için devreye girdi. Mısır basınından El Fagr’ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Haberde yer alan bilgilere göre taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu geçti ve Salah’ın, Fenerbahçe’nin sunduğu şartlara sıcak baktığı öğrenildi. Ancak transferin resmiyet kazanmasının önünde kritik bir detay bulunuyor.

İddialara göre Muhammed Salah, Fenerbahçe’nin teklifini prensipte kabul etse de Avrupa ve Körfez ekiplerinden gelebilecek olası teklifleri görmek için bekleme kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim ise transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istiyor.











