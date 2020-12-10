PTT 1.LİG

Mustafa Kemal Erkanat kimdir?

Samsunspor'un acı kaybı: Koronavirüs nedeniyle vefat etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da asbaşkan Mustafa Kemal Erkanat, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Merhum Mustafa Kemal Erkanat

Merhum Mustafa Kemal Erkanat

Bir süredir koronavirüsten dolayı tedavi gören Samsunspor İkinci Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, yaşamını yitirdi.

Mustafa Erkanat kimdir?

1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.

1984'te Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. Erkanat, YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktaydı.

Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Dualarla yaşama tutundum
Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Dualarla yaşama tutundum

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu."Edilen dualar yaşama tutunmamı sağladı"Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk görüntü

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