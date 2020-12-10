Samsunspor'un acı kaybı: Koronavirüs nedeniyle vefat etti

Bir süredir koronavirüsten dolayı tedavi gören Samsunspor İkinci Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, yaşamını yitirdi.

Mustafa Erkanat kimdir?

1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.

1984'te Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. Erkanat, YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktaydı.