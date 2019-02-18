Adanspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

1. Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulpor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da taraftarın istifaya çağırdığı teknik direktör Coşkun Demirbakan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulunmuştu.

Demirbakan, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün göndermediği sürece takımın başında kalacağını belirtirken, "Beni bu takımın başına Bayram Akgül getirdi. O gönderirse, giderim. Ne istifasından bahsediyorsunuz? Öyle bir şey var mı? Ben bu takımı 3 puandayken, sondan ikinciyken aldım. Böyle mi konuşayım? Karabükspor hariç tüm bu takımlar üzerimizdeydi. Yavaş olun. Mütevazıyız ama o kadar da değil. Ben sıralamaya bakıyorum. Sondan ikinciydik, buralara kadar geldik" ifadelerini kullanmıştı.

Yollar ayrıldı

Akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüşen Coşkun Demirbakan ile bugün yollar ayrıldı. Turuncu-beyazlılar bu sabah yapılan antrenmana Ali Asım Balkaya yönetiminde çıkarken, Adanaspor kulübü ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.