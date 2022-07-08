Spor Olcay Şahan futbola geri döndü İşte yeni takımı
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Olcay Şahan futbola geri döndü: İşte yeni takımı

Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Olcay Şahan, 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Olcay Şahan futbola geri döndü: İşte yeni takımı
Olcay Şahan, Beşiktaş formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Daha önce futbolu bıraktığını duyuran Olcay Şahan, yeşil sahalara geri döndü.

35 yaşındaki futbolcu, 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Afyonspor ie anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan transfer duyurusunda, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Olcay'ın kariyeri

Olcay Şahan, futbol kariyerine Almanya'da başladı. Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının altyapısında yetişen Olcay Şahan, profesyonel kariyerine adım attığı Duisburg ve Kaiserslautern takımlarındaki yükselen performansıyla dikkati çekti.

Olcay, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2012-2017 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte 180 maçta 35 gole imza atan kanat oyuncusu, bu performansıyla A Milli Takım'ın kadrosuna seçildi. Milli formayla 29 maça çıkan Olcay, Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor, Denizlispor ve son olarak Yeni Malatyaspor takımlarında görev aldı.

Tecrübeli oyuncu 8 Eylül 2021'de futbolu bıraktığını duyurmuştu.

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