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Spor

ÖZET | Adana Demirspor 4-0 Alanyaspor

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Balotelli'nin gollerle döndüğü maçın özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:00 . 1/10/2023 الأحد
Yeni Şafak
ÖZET | Adana Demirspor-Alanyaspor: 4-0 maç özeti, golleri izle

ÖZET | Adana Demirspor-Alanyaspor: 4-0 maç özeti, golleri izle

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti.


Maça iyi başlayan ev sahibi ilk yarının büyük bölümünde oyunun hakimi olurken, bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alan Mario Balotelli gollerle döndü. İkinci Adana Demirspor macerasına hızlı başlayan Balotelli, 30. dakikada Yusuf Sarı'nın asistinde skoru 1-0'a getirdi.



İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarının başında yine sahnede aynı aktörler vardı. İtalyan golcü yine Yusuf Sarı'nın asistinde kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.


Maçın 71. dakikasında sahneye Belhanda çıktı. Adana Demirspor'un Faslı yıldızı, yine Yusuf Sarı'nın asistiyle skoru 3-0 yaptı.



Son sözü ise Tayfun Aydoğan söyledi. Ceza yayında gelen toplu hızlıca kontrol edip sol köşeye şutu gönderen Adana Demirsporlu futbolcu skoru 4-0 yaptı ve güney ekibi bu skorla maçı kazandı. Adana Demirspor puanını 14 yaparken, 3. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 7 puanla 13. sırada kaldı.


Adana Demirspor-Alanyaspor 4-0 maç özeti izle




#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Alanyaspor
#Mario Balotelli
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