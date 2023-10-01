Maça iyi başlayan ev sahibi ilk yarının büyük bölümünde oyunun hakimi olurken, bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alan Mario Balotelli gollerle döndü. İkinci Adana Demirspor macerasına hızlı başlayan Balotelli, 30. dakikada Yusuf Sarı'nın asistinde skoru 1-0'a getirdi.

İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarının başında yine sahnede aynı aktörler vardı. İtalyan golcü yine Yusuf Sarı'nın asistinde kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.