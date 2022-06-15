Spor Pedrinho Ankaragücünde
TRANSFER

Pedrinho Ankaragücü'nde

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Portekizli orta saha oyuncu Pedrinho'yu kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi AA
Pedrinho Ankaragücünde
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yeni transfer Pedrinho

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açılamada, Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen Pedrinho'yla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezon 34 maçın 33'ünde ilk 11'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, attığı gol paslarıyla dikkati çekiyor.

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde Benficalı Rafa Silva'dan (15) sonra en fazla gol pası veren isim oldu. Pedrinho, 14 gole katkı yaparak kariyerinin en iyi dönemine imza attı.

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan, Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti almasında da başrol oynayan Pedrinho, aynı zamanda Portekiz'de sezonun "En iyi 11'i"ne seçildi.

Adı, Süper Lig'de de birçok kulüple anılan Pedrinho, 2 yıl boyunca Ankaragücü forması terletecek.

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