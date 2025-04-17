UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid 3-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Arsenal'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1 kazandı.

Galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Bukayo Saka ile 90+3. dakikada Martinelli kaydetti. Real Madrid'in tek golünü 67. dakikada Vinicius Jr. attı.

Bu sonucun ardından İngiliz ekibi Arsenal bir üst tura yükseldi. Londra temsilcisi yarı finalde Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.