Arsenal, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Real Madrid'i 2-1 mağlup etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmada süre almadı. Real Madrid-Arsenal maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid 3-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Arsenal'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Bukayo Saka ile 90+3. dakikada Martinelli kaydetti. Real Madrid'in tek golünü 67. dakikada Vinicius Jr. attı.
Arsenal'de Bukayo Saka, 13. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından İngiliz ekibi Arsenal bir üst tura yükseldi. Londra temsilcisi yarı finalde Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.
Milli oyuncu Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.