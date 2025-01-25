Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Recep Uçar'dan Halil Umut Meler'e sert tepki: 'Hep beraber becerdiler'

Recep Uçar'dan Halil Umut Meler'e sert tepki: 'Hep beraber becerdiler'

Haber Merkezi
22:1025/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar

Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yüklendi.

Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yüklendi. Uçar'ın açıklamaları şu şekilde:


"Hakem, Ahmed Kutucu'nun sahada kalması için mücadele etti"

"Ben geldikten sonra ne hikmetse beşinci penaltımız. Bu da biraz benim şanssızlığım. Ahmed Kutucu yeni geldi, hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlar, hatta hakem bile sahada kalması için mücadele etti ve becerdiler hep beraber."


"Hakemler baskı altında"

"Grilerin hiç kendi lehime çalınmadığını düşünüyorum, halen de aynı fikirdeyim. Bugün için de aynısını söylüyorum. Eğer biz bugün maçı 1-1'e getirseydik. 6 dakika uzatma verilen maçta Marko'nun pozisyonu yaklaşık 1-1.5 dakika durdu, top toplayıcıdan dolayı yaşadığımız bir kriz var orada. Oyun durdu, maçın oynanan süresi 51 saniye. Haftalardır söylediğim şey buydu. Haftalardır Halil hoca ve hakemler de baskı altında kaldığı için maçın bir an önce bitmesini isteyenlerden birisi de oydu. İyi oyunlar oynuyoruz ama sonuç alamıyoruz. Bu, iki hafta önce Fenerbahçe maçında da böyleydi. O gün nelerin olduğunu herkes biliyor."


"Sabır diliyorum"

Maçın sonucundan daha önemli olan şeyler var. Maalesef son birkaç gündür yaşadığımız üzüntülerimiz var. Önce Bolu'da kaybettiğimiz vatandaşlarımız, dün bizim şehrimizde yaşanan hüzünlü bir olay, kayıplarımız var. Ben bütün milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Umarım böyle olaylar son bulur.




#TÜMOSAN Konyaspor
#Recep Uçar
#Halil Umut Meler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Kandil gecesinin olduğu gün mü, bir sonraki gün mü oruç tutulmalı?