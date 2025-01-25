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Galatasaray-Konyaspor maçı sonrasında Halil Umut Meler'e sert sözler: 'Yüreği yetmedi'

Galatasaray-Konyaspor maçı sonrasında Halil Umut Meler'e sert sözler: 'Yüreği yetmedi'

Haber Merkezi
21:3725/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Halil Umut Meler'e yönelik sert tepkiler vardı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Konyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Aslan, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında da evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalmıştı.

Karşılaşma sonrasında Halil Umut Meler'e yönelik tepkiler vardı.

Karşılaşma sonrasında ErmanToroğlu ve Deniz Ateş Bitnel, Halil Umut Meler'i sert sözlerle eleştirdi.

İşte o sözler:

Deniz Ateş Bitnel: "Galatasaray-Konyaspor maçında Torreira ve Ahmet Kutucu'nun kırmızı kart görmeden maçı tamamlamış olması hakemlik adına kabul edilemez."



Erman Toroğlu: "Ahmed Kutucu kendini gösterdi ama Halil Umut Meler görmedi."

Erman Toroğlu: "Halil Umut Meler'in yüreği yetmedi. Yüreceği yetmiyor."

Erman Toroğlu: "Sen adalet dağıtıyorsun. Halil Umut Meler bugün adaleti dağıtamadın."

#Galatasaray
#Halil Umut Meler
#Konyaspor

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