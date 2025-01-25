Galatasaray-Konyaspor maçı sonrasında Halil Umut Meler'e sert sözler: 'Yüreği yetmedi'

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Halil Umut Meler'e yönelik sert tepkiler vardı.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Konyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Aslan, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında da evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalmıştı.
Karşılaşma sonrasında Halil Umut Meler'e yönelik tepkiler vardı.
Karşılaşma sonrasında ErmanToroğlu ve Deniz Ateş Bitnel, Halil Umut Meler'i sert sözlerle eleştirdi.
İşte o sözler:
Deniz Ateş Bitnel: "Galatasaray-Konyaspor maçında Torreira ve Ahmet Kutucu'nun kırmızı kart görmeden maçı tamamlamış olması hakemlik adına kabul edilemez."
Erman Toroğlu: "Ahmed Kutucu kendini gösterdi ama Halil Umut Meler görmedi."
Erman Toroğlu: "Halil Umut Meler'in yüreği yetmedi. Yüreceği yetmiyor."
Erman Toroğlu: "Sen adalet dağıtıyorsun. Halil Umut Meler bugün adaleti dağıtamadın."