Rıdvan Dilmen Türkiye'nin en iyi hakemini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonu ile karşı karşıya kaldık bir saatte atıverdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmaya ve spekülatif saldırılara ilişkin, "Türkiye'nin gerçekleri ile, ülkemizin menfaatleri ile ilişkisi bulunmayanların spekülasyonları ile ülkemizi boğmak istediler. Kur spekülasyonu ile karşı karşıya kaldık, bunu bir saatte atıverdik. Ortada bu sert iniş-çıkışların yaşanmasına neden olacak bir şey yoktu" dedi.