Spor Rıdvan Dilmen Türkiyenin en iyi hakemini açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Rıdvan Dilmen Türkiye'nin en iyi hakemini açıkladı

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de görev yapan en iyi hakemi açıkladı. Dilmen, son günlerde en çok tartışılan hakemlerden birisi olan Fırat Aydınus için "Türkiye'nin bence en büyük hakemi Fırat Aydınus" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rıdvan Dilmen Türkiyenin en iyi hakemini açıkladı: Bence Fırat Aydınus
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 konuk etti. Mücadele sonrasında TRT Spor'da açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye'deki hakemleri değerlendirdi.

Süper Lig'de en şok tartışılan hakemlerden birisi olan Fırat Aydınus'u beğendiğini söyleyen Dilmen, "Türkiye'nin bence en büyük hakemi Fırat Aydınus" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçında yaşananlar hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus, hata yaptı penaltıda. VAR hakemi, orta hakemi çağırdığı anda gitmeme ihtimali sıfır. Nereden çıktıysa Aydınus'u VAR çağırmış, gitmemiş. Dünyanın en büyük yalanı. Beşiktaş gibi bir camianın, manipüle etmemesi lazım" dedi.

Derbide tartışma çıkaran penaltı pozisyonu
SPOR
Derbide tartışma çıkaran penaltı pozisyonu

Ergin Aslan: "Fırat hocam bırak artık bu işleri"
SPOR
Ergin Aslan: "Fırat hocam bırak artık bu işleri"

Fırat Aydınus kaç maç dinlenecek?
SPOR
Fırat Aydınus kaç maç dinlenecek?

Ahmet Nur Çebi'den Nihat Özdemir'e telefon: "Bu hakeme düdük astırın"
SPOR
Ahmet Nur Çebi'den Nihat Özdemir'e telefon: "Bu hakeme düdük astırın"

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
55 gün sonra kazandı

55 gün sonra kazandı

​Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı.
Türkiye sıçrıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında değil.

Bakan Koca: Vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sert iniş-çıkışlara neden olacak bir şey yoktu.

​James Webb Uzay Teleskobu'nun yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili önemli açıklama.

​Üç kardeş hayatını kaybetmişti: Yürek yakan ayrıntılar...

2,5 ton hamsi<br>iki saatte tüketildi

2,5 ton hamsi
iki saatte tüketildi

Bi​nlerce kişi 'Hamsi Festivali'ne akın etti.

​O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.