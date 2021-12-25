Rıdvan Dilmen Türkiye'nin en iyi hakemini açıkladı

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 konuk etti. Mücadele sonrasında TRT Spor'da açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye'deki hakemleri değerlendirdi.
Süper Lig'de en şok tartışılan hakemlerden birisi olan Fırat Aydınus'u beğendiğini söyleyen Dilmen, "Türkiye'nin bence en büyük hakemi Fırat Aydınus" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş maçında yaşananlar hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus, hata yaptı penaltıda. VAR hakemi, orta hakemi çağırdığı anda gitmeme ihtimali sıfır. Nereden çıktıysa Aydınus'u VAR çağırmış, gitmemiş. Dünyanın en büyük yalanı. Beşiktaş gibi bir camianın, manipüle etmemesi lazım" dedi.
Yeni Şafak Spor Yazarı Ergin Aslan, TVNET'te yayınlanan 4X4 Futbol programında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus hakkında konuştu. @erginaslan #4x4Futbol
Yeni Şafak Spor Yazarı Ergin Aslan, TVNET'te yayınlanan 4X4 Futbol programında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus hakkında konuştu. @erginaslan #4x4Futbol— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 20, 2021