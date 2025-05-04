Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'nin hedefindeki hocayı açıkladı: "Onu getirmek istiyor"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve zirvenin 8 puan gerisine düştü.





Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda göreve getirmek istediği teknik direktörü duyurdu.





Serdar Ali Çelikler'in programda öne çıkan açıklamaları şöyle;

'Bitmiş bir teknik direktör'

"Çok üzülerek söylüyorum. Çok sevdiğim Mourinho'nun, gözümün önünde eridiğini görüyorum. Bitmiş bir teknik direktör."

'Senin sporda nasibin yok'

“Ali Koç'un bu işte nasibi yok. Nasibi zorlamak musibet getirir. Olmuyor. Sen istersen dünyanın en zengin, becerikli, iyi adamı ol, senin sporda nasibin yok. Ali Koç'un bunu anlaması için daha ne olması lazım?”

'Sergen Yalçın’ı getirecekler'

“Mesele teknik direktör meselesi değil. Dünyanın en iyi hocalarını beraber getirin, yine bir şey olmaz. Acun’a falan kalsa Sergen Yalçın’ı getirecekler, Hülya Avşar’ı da getirin 3 evetle devam edelim.”

'Herkes hatalı olabilir mi?'

"Kimi getirirseniz getirin olmayacak! Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Montella, Abdullah Avcı ne bileyim şu bu değil. Herkes hatalı olabilir mi?"































