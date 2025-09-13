Sergen Yalçın: Biraz zamana ihtiyaç var

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtladı.





Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

'İnanılmaz bir destek'

"Taraftara teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bir destek, çok ciddi bir sevgi gösterisi oldu. Çalıştığımız sürece oyuncularımla beraber layık olmaya çalışacağız onlara."

'Bunlar tabii güzel şeyler'

"Çocukların gayreti gayet iyi. Savaşmaları, kazanmak istemeleri... Çok zor dakikada geriye düştük. Oradan dönmek çok zordur. Hamleler yaptık. Gayret ettiler kazanmak için. Bunlar tabii güzel şeyler."





'Birbirimize alışmış olacağız oyuncularla'

"Oyunsal anlamda çok ciddi eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Tamam iyi mücadele ettik, savaştık, çaba sarf ettik ama çok kısa süre oldu biz başlayalı. Biraz zamana ihtiyaç var. Oyunsal anlamda bazı şeyleri düzeltmek çok kolay değil. Taraftarın istediği oyunu takımın oynaması çalışmayla olacak. Oyunun oturması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bir dahaki milli maç arasından sonra birbirimize alışmış olacağız oyuncularla."

'Alanya maçıyla çok alakası yoktu'

"Bugünkü maçın, 15 gün önceki Alanya maçıyla çok alakası yoktu. Çok farklı bir mücadele, arzu vardı. O maç oyuncu eksiğimiz, sıkıntılarımız vardı. Bugün onları biraz daha giderdik. Mücadele, istek, kazanma arzusu kabul edilebilir seviyedeydi. Kazanıp moral bulmamız lazım. Daha isteyerek, mutlu çalışalım. Onun için kazanmak lazım. Ancak, sadece 1 maç kazandık."





Yeni transferler hakkında

"Oyuncuları gol atsın maç kazandırsın diye alıyoruz zaten. Bunu söyleyeyim kısaca."















