Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Toure ile 90+1. dakikada Cengiz Ünder attı. Başakşehir'in golünü 71. dakikada Eldor Shomurodov attı.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü 90+7. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. 89. dakikada Başakşehirli Ba, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik kara-kartal, 6 puanla 10 sırada kaldı. 2 puanlı Başakşehir ise 14. sırada konumladı. Beşiktaş ligin 6. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.