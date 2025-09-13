Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Toure ile 90+1. dakikada Cengiz Ünder atarken, Başakşehir'in golünü 71. dakikada Shomurodov kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Toure ile 90+1. dakikada Cengiz Ünder attı. Başakşehir'in golünü 71. dakikada Eldor Shomurodov attı.
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü 90+7. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. 89. dakikada Başakşehirli Ba, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından bir maçı eksik kara-kartal, 6 puanla 10 sırada kaldı. 2 puanlı Başakşehir ise 14. sırada konumladı. Beşiktaş ligin 6. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.
21' Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.
24' RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
71' Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerde Deniz Türüç'ün son çizgiden penaltı noktasının sağına yaptığı ortada Shomurodov'un gelişine vuruşunda top, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1.
74' Sol kanattan Orkun Kökçü'nün pasını Cerny, topukla ceza sahası içindeki Toure'ye bıraktı. Toure'nin sol çaprazdan uzak köşeye şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen top, filelere gitti: 1-1.
76' Vaclav Cerny rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıktı.
90+1' Sol iç kulvardan Demir Ege Tıknaz'ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.