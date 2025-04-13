Sevilla'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Sevilla Kulübü, 69 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Caparros ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Caparros, daha önce 2000-2005 yıllarında çalıştırdığı Sevilla'da 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.