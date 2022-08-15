Spor Sivasspor Charilaos Charisisi transfer etti
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Sivasspor Charilaos Charisis'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Atromitos forması giyen, Yunan oyuncu Charilaos Charisis'i renklerine bağladı.

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Haber Merkezi AA
Sivasspor Charilaos Charisisi transfer etti
Charisis, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sivasspor'da transfer harekatı devam ediyor. Karol Angielski, Clinton N'jie, Robin Yalçın, Kader Keita, Murat Paluli gibi hamleler yapan Yiğidolar, Yunan futbolcu Charisis'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi’nde Atromitos Athen forması giyen orta saha oyuncusu Charilaos Charisis’in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sivas’a gelen sporcu 2022-2023 sezonundan itibaren kendisini 3 yıllığına Demir Grup Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Başkan vekilimiz Erdal Sarılar da yer aldı. Charilaos Charisis’e Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz" denildi.

12 Ocak 1995’te Yunanistan’ın Ioannina şehrinde dünyaya gelen Charilaos Charisis futbola PAS Giannina takımında başladı. Ardından PAOK, Sint-Truiden takımlarında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise Atromitos Athen’da görev yaptı.

  • Merkez orta sahada görev yapan sporcu kariyerinde çıktığı 198 maçta 4 gol ve asist yaptı.

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