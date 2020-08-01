1. Lig ekibinden TFF'ye dikkati çeken çağrı: Süper Lig 22 takımlı olsun

TFF 1. Lig'de mücadele veren sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama, "TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, önerilere kulak vererek birçok kulübümüzü mağdur etmemiş, alınan kararlar doğrultusunda onları ayakta tutmuş, ortak akıl ile bu süreci yönetmiştir" denildi.

Süper Lig'in yeni sezonda 21 takımla oynatılmasının bazı olumsuzluklar meydana getirebileceği dikkati çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Asıl önem arz eden konu, 21 takımla oynanacak Süper Lig'de sezon sonu 4 takımı küme düştüğü takdirde, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig 19 takıma yükselecek ve aynı sıkıntılar burada da boy gösterecek. 22 takımla oynanacak Süper Lig'in sezon sonu 5 takımı küme düştüğü takdirde, önümüzdeki sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig 20'şer takımdan oluşacak ve denge sağlanmış olacaktır. Eşitliği sağlamakla beraber, günümüzde üstünde düşünülen ve gündem haline gelen 'Süper Lig'in 20 takımla oynanması' apaçık şekillenecek ve anlık kararlar yerine 2021-2022 sezonu adına bir sezon öncesinden karar verilerek bu konuya açıklık getirilmiş olacaktır. Dolayısıyla, 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in, bu sezon TFF 1. Lig play-off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2. Lig play-off finali oynayan Manisa Futbol Kulübü'nün ise TFF 1. Lig’e yükseltilmesini istiyor, TFF'nin bu çağrımıza kulak vermesini temenni ediyoruz."

‘’...Dolayısıyla; 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig’in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2.Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübünün ise TFF 1.Lig’e yükseltilmesini talep ediyoruz.’’👇🏼 pic.twitter.com/uJiYm02Hzf — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 1, 2020

Süper Lig'in 21. takımı Fatih Karagümrük oldu TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor’u 6-5 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.Karşılaşmadan dakikalar;7. dakikada Erkan Zengin’in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen’in şutu yan ağlarda kaldı.36. dakikada Ramazan Civelek’in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur’un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-145+1. dakikada Sinan Kurt’un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.66. dakikada Ndao’nun yerden ortasında Emeghara’nın vuruşu auta gitti.69. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Pa Dibba’nın vuruşunda top kaleci Aykut Özer’in solundan filelerle buluştu. 1-184. dakikada ceza sahası içerisindede topu önünde bulan Traore’nin sert şutunu kaleci Aykut Özer zorlukla kornere çeldi.88. dakikada Erkan Zengin’in ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleciden oyun alanına geri döndü.94. dakikada Ndao’nun yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Engin Baydemir’in vuruşunda Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt topu kornere çeldi.103. dakikada Pa Dibba’nın ceza sahası içerisinde verdiği pasta topla buluşan Aosman’ın vuruşunu kaleci Aykut Özer kurtardı.Adana Demirspor'ı penaltılarla mağlup eden Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki altıncı İstanbul takımı oldu.🟩Başakşehir🟩Beşiktaş🟩Fatih Karagümrük🟩Fenerbahçe🟩Galatasaray🟩Kasımpaşa pic.twitter.com/PflUaG8QKD— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2020 -Süper Lig'de yeni sezonda bir derbi karşılaşması daha oynanacak!🔥Fatih Karagümrük ⚔ Kasımpaşa pic.twitter.com/CuRRhNpUzz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2020

'21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir Kulüpler Birliği Vakfı bugün kritik bir gündemle toplandı. Süper Lig başkanlarının katıldığı toplantının gündem maddelerinden biri de pandemi nedeniyle bu sezonluk küme düşmenin kaldırılması oldu. Toplantıdan nasıl bir tavsiye kararının çıkacağı merak konusu.Yedi kulüp talepte bulunduSüper Lig'de 7 kulüp, pandemi döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmesinin kaldırılması yönünde talepte bulunmuştu. Federasyon ise kulüplerin bu isteğini reddetmişti.Kulüpler Birliği'nden açıklama: Küme düşme kaldırılsınÇebi: Küme düşme kaldırılsınBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yaptığı çıkışla küme düşme konusunu yeniden gündeme getirdi. Çebi, "Bu pandemi döneminde küme düşmeyi kaldıralım. Çok değerli şehir kulüplerimiz küme düştü. Alttan da 3 takım geliyor. Varsın 3 takım fazla olsun" ifadelerini kullandı.Video: Bu sezon küme düşme kaldırılsın21 takımlı lig nasıl olacak?Küme düşmenin kaldırılması durumunda Kayserispor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ligde kalacak ve 2020-21 sezonunda alt ligden gelen 3 kulüple birlikte 21 takım mücadele edecek.42 hafta oynanacakSüper Lig, 1994-95 sezonundan bu yana 18 takımla ve 34 hafta üzerinden oynanıyor. 21 takımlı lige geçilmesi durumunda ise toplam 42 hafta maç oynanacak ve her hafta bir takım bay (dinlenecek) geçecek."Bir sezon sonra 4 takım düşürülebilir"Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, lig oynandığı dönemde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabilir" demişti.Süper Lig için '21 takım' önerisiAltyapıdaki futbolculara gün doğabilir21 takımlı Süper Lig senaryosunun gerçekleşmesi, daha sık maç oynanması anlamına geliyor. Bu da takımların geniş kadro ihtiyacını artıracak. 5 oyuncu değiştirme hakkının da olduğu düşünüldüğünde takımların altyapıdaki oyunculara ihtiyacı artacak ve genç oyuncular daha fazla süre alabilecek.Yeni yabancı kuralı altyapıdan futbolcu oynatılmasını zorunlu kılıyorTürkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sınırının değiştiğini açıklamıştı. 2020-2021 sezonunda takımlar, kadroda 14 yabancı ve sahada en fazla 8 yabancı bulundurabilecek. Ayrıca yeni yabancı kuralıyla altyapıdan futbolcu oynatılması da mecburi hale getirilecek.Yeni kuralda 2020/21 sezonunda 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu, 2021/22 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu ve 2022/23 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncu bulundurulması zorunlu olacak.