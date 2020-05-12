Süper Lig ekipleri Altaylı Cenk'in peşinde

Devre arasında Trabzonspor'un gündemine gelen Altay'ın 19 yaşındaki savunmacısı Cenk Özkacar'la son dönemde Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 1. Lig'de 9 karşılaşmada görev alan Cenk'e yurt dışından da talipler olduğu belirtildi.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki defans oyuncusu için Belçika, İtalya ve Fransa'dan bazı kulüplerin nabız yokladığı kaydedildi.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

Ümit Milli Takım'da da görev alan Cenk Özkacar, geçen sezon kiralık olarak 3. Lig'de Karacabey Belediyespor formasını terletti. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bonservis ücreti konusunda bir açıklama yapılmazken, kulübün menfaatleri doğrultusunda Cenk'in sürekli forma giyebileceği bir takıma gönderilmesi planlanıyor.