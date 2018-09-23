PTT 1.LİG

Adana haberleri: Adanaspor Turbeyler Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül'e saldırı

Taraftarlar derneği başkanına silahlı saldırı

Adanaspor Turbeyler Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağ bacağından kurşunlanan Gül, hastanede tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Refik Gül

Refik Gül

Fotoğraf: Çağlar ÖZTÜRK / DHA

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Adanaspor Turbeyler Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla kurşunlandı.

Olayın ardından kasklı saldırganlar kaçtı. Gül ise sağ bacağından yaralandı. Olay yerine gelen çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gül, tedavi altına alındı.

  • Polis ise, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Ezeli rakipten 'geçmiş olsun' mesajı

Adana şehrinin bir diğer takımı Adana Demirspor'un taraftar grubu Mavi Şimşekler de Twitter hesabından saldırıya uğrayan Refik Gül için, "Silahlı saldırı sonucu yaralanan Adanaspor Turbey Lideri Refik Gül'e büyük geçmiş olsun. Umarız eski sağlığına bir an önce kavuşur" mesajını paylaştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Refik Gül, hastaneye kaldırıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Refik Gül, hastaneye kaldırıldı.
AA

Denizlispor Asbaşkanı'na pompalı tüfekle saldırı
Denizlispor Asbaşkanı'na pompalı tüfekle saldırı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Denizli- Antalya yolunda meydana geldi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un Asbaşkanı Necip İrdem, eşi ve 2 çocuğuyla gittiği restorandan evine dönmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Bağbaşı Mahallesi'ne geldiklerinde Necip İrdem, kendisi için yanan kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada sağ taraftan yaklaşan otomobilden, İrdem ve ailesinin içinde olduğu otomobile pompalı tüfekle peş peşe 7 el ateş edildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saldırı sonrası aynı otomobille hızla kaçtı. İrdem, eşi ve 2 çocuğu ise çift korumalı olduğu belirtilen camlar sayesinde silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.İrdem'in otomobilinin sağ ön ve arka kapısı ile sağ ön camında hasar meydana geldi. Necip İrdem, saldırının şokunu atlattıktan sonra polisi arayıp, yardım istedi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İrdem ve ailesi, ifadesi alınmak üzere Kınıklı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş 7 kartuş bulurken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı."Tehdit almadım"Saldırıyla ilgili açıklama yapan Denizlispor Asbaşkanı Necip İrdem, "Hiçbir düşmanım yok. Herhangi bir tehdit de almadım. Kimseyle de bir işim yok. Saldırıyı kimin yaptığını da bilmiyorum. Kimden şikayetçi olacağım? Ölüm bizi teğet geçti" dedi.

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