Taraftarlar derneği başkanına silahlı saldırı

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Adanaspor Turbeyler Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla kurşunlandı.

Olayın ardından kasklı saldırganlar kaçtı. Gül ise sağ bacağından yaralandı. Olay yerine gelen çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gül, tedavi altına alındı.

Polis ise, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Ezeli rakipten 'geçmiş olsun' mesajı

Adana şehrinin bir diğer takımı Adana Demirspor'un taraftar grubu Mavi Şimşekler de Twitter hesabından saldırıya uğrayan Refik Gül için, "Silahlı saldırı sonucu yaralanan Adanaspor Turbey Lideri Refik Gül'e büyük geçmiş olsun. Umarız eski sağlığına bir an önce kavuşur" mesajını paylaştı.