THY dev kulüple sponsorluk anlaşması yapacak

Edinilen bilgilere göre, THY ile mavi beyazlı ekip arasında yakın bir zamanda sponsorluk anlaşması yapılacak. İki tarafın da anlaştığı, yakın bir zamanda anlaşmanın kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

Anlaşma doğrultusunda THY, Chelsea'ye ulaşım sponsoru olacak. Ünlü kulübü THY yurt dışı maçlarına uçağı ile taşıyacak. THY reklamları da Birleşik Krallık devinin stadı olan 42 bin kişilik Stamford Bridge'te bilbordlarda gösterilecek.

Hedef kitle Uzak Doğulu

THY'nin özellikle Uzak Doğu'dan önemli bir izleyici kitlesi olan, dünyanın her yerinden izleyicisinin bulunduğu Chelsea'nin stadına vereceği reklam ile daha çok Uzak Doğulu yolcu çekecek. Birleşik Krallık'ın en zengin isimlerinden biri olan Rus iş adamı Roman Abramovic'in sahibi olduğu Chelsea ile THY'nin daha önce de sponsorluk için adları geçmişti.

1905'te kurulan Batı Londra merkezli Chelsea'nin 6 İngiltere ligi şampiyonluğu bulunuyor. Kulüp, iki kez UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı, bir kez UEFA Avrupa Ligi ve bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

THY daha önce de Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund gibi dünyaca ünlü futbol takımları ile önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atmıştı.



