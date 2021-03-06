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Tisserand Fenerbahçe'yi yakıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Marcel Tisserand, yaptığı kritik hatalarla büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tisserand sarı-lacivertli kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Tisserand sarı-lacivertli kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe’nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand’ın bireysel hataları sarı-lacivertli takıma pahalıya patlıyor.

Sezon başından bu yana performansıyla eleştirilen Kongolu stoper, savunmada gole neden olan bariz hatalar yaptı. Yeni Malatyaspor yenilgisinde rakibin sırtı dönük oyuncunun ayağına vurarak penaltıya neden olan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisinde 3. golde topu uzaklaştıramadı, Gaziantep FK maçında da kafasıyla uzaklaştırmak istediği topa ceza sahasında elle temas ederek, penaltı yaptırdı. Tisserand, son oynanan Antalyaspor maçında da topu uzaklaştırmak isterken, rakip de baskı yapmazken, Antalyasporlu oyuncuya topu adeta teslim etti ve gole neden oldu.

Tisserand sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Wolfsburg’dan transfer edilmişti. Kongo Milli Takımı formasını da giyen Tisserand performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu.

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