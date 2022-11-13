Spor Toprak Razgatlıoğlu Endonezyada zirvede
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Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da zirvede

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya ayağında ikinci yarışı da zirvede tamamladı.

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Haber Merkezi AA
Toprak Razgatlıoğlu Endonezyada kaçıncı oldu?
Toprak Razgatlıoğlu

Endonezya’da Pertamina Mandalika Pisti’ndeki sezonun 11. ayağında 21 tur koşulan yarışa ilk sıradan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

Böylece, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in Endonezya ayağında üçte üç yaptı.

Yarışta ikinciliği Alvara Bautista, üçüncülüğü ise Jonathan Rea elde etti.

Genel klasmanda 553 puana ulaşan Ducati pilotu Alvaro Bautista sezonun şampiyonluğunu ilan etti.

Toprak ise genel klasmanda 487 puanla ikinci, Jonathan Rea ise 450 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

2022 WSBK’de sezonun son ayağı Avustralya yarışı 18-20 Kasım tarihlerinde koşulacak.

Toprak Razgatlıoğlu: "Bu şampiyonluk babam için gelsin"
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Toprak Razgatlıoğlu: "Bu şampiyonluk babam için gelsin"

Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen yarış
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Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen yarış
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarıştı. Hazırlıklarını yapan ve Türk bayrağıyla start verilmesinin ardından köprüyü geçen ikili, 'Ecdada Saygı' ve 'Geleceğe Armağan' mesajıyla birlik vurgusu yaptı.


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