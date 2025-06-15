Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da superpole yarışını zirvede bitirdi

ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10 turluk superpole yarışını da kazanarak bugünkü ana yarışa birinci sıradan başlama hakkı elde eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışa ikinci cepten başladı. İtalyan Axel Bassani ve lider konumdaki bir diğer İtalyan Nicolo Bulega henüz ilk virajda yarış dışı kaldı.