Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da superpole yarışını zirvede bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da superpole yarışını zirvede bitirdi

12:5115/06/2025, الأحد
AA
Sonraki haber
Toprak Razgatlıoğlu genel klasmanda Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 14'e indirdi.
Toprak Razgatlıoğlu genel klasmanda Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 14'e indirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 6. ayağının superpole yarışında birinci olarak hafta sonunun ikinci galibiyetini aldı.

WSBK'da sezonun altıncı etabında 4.2 kilometrelik Misano World Circuit "Marco Simoncelli" Pisti'nde bugün yapılacak ikinci yarış öncesinde superpole mücadelesi gerçekleştirildi.


ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10 turluk superpole yarışını da kazanarak bugünkü ana yarışa birinci sıradan başlama hakkı elde eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışa ikinci cepten başladı. İtalyan Axel Bassani ve lider konumdaki bir diğer İtalyan Nicolo Bulega henüz ilk virajda yarış dışı kaldı.


Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu kalan turlarda liderliği kaptırmadı ve genel klasmanda Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 14'e indirdi.


Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise superpole'de 19. sıradan başladığı yarışı 15. tamamladı.


Toprak ve Bahattin, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

#Toprak Razgatlıoğlu
#Motorsiklet
#İtalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri