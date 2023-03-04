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Spor

Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya ayağında ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:05 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu

Dünya Superbike Şampiyonası Endonezya ayağı ile devam ediyor. Endonezya'daki Pertamina Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına Pata Yamaha Prometeon takımıyla pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.


Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Pata Yamaha Prometeo takımının bir başka pilotu Andrea Locatelli ise üçüncü sırada tamamladı.


Bu yarışın ardından genel klasmanda, Ducati pilotu Alvaro Bautista 87 puanla birinci, Yamaha'dan Andrea Locatelli 50 puanla ikinci, Yamaha'dan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise 43 puanla üçüncü sıraya yerleşti.


Yarışın ardından açıklama yapan Razgatlıoğlu, "Çok zor bir yarıştı. 8 ve 9 tur içinde ön lastik performansı çok düştü. Ben iyi bir pozisyonda olabilmek için çalıştım ama burada olmak, kaza yapmaktan iyidir" ifadelerini kullandı.


#Dünya Superbike Şampiyonası
#Toprak Razgatlıoğlu
#Endonezya
15 dakika önce
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Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da ikinci oldu
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