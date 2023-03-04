Yarışın ardından açıklama yapan Razgatlıoğlu, "Çok zor bir yarıştı. 8 ve 9 tur içinde ön lastik performansı çok düştü. Ben iyi bir pozisyonda olabilmek için çalıştım ama burada olmak, kaza yapmaktan iyidir" ifadelerini kullandı.