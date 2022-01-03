Spor Trabzonspor aradığı sol beki Gürcistanda buldu
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Trabzonspor aradığı sol beki Gürcistan'da buldu

Süper Lig'in ilk devresini 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.Borda-mavililer Dinamo Batumi forması giyen Irakli Azarovi ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor aradığı sol beki Gürcistanda buldu
Irakli Azarovi bu sezon 7 maçta 1 gol attı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor sezon sonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bordo-mavililer bu bağlamda Gürcistan 1. lig takımlarından Dinamo Batumi forması giyen 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Irakli Azarovi ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor Irakli Azarovi ile prensipte anlaştı.

  • Bordo-mavililerin Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti. Bunun üzerine rotayı Gürcistan'a çeviren Fırtına, Iraklı Azarovi'nin transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Batumi ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncu Trabzon'a davet edildi. Genç futbolcu Gürcistan temsilcisiyle bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 1 gol kaydetti.

Azarovi, Jean Evrard Kouassi'den sonra Fırtına'nın kadrosuna kattığı ikinci isim olacak.


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