Trabzonspor aradığı sol beki Gürcistan'da buldu

Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık. Bu nedenle Bakanlığımız, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı dahil İstanbul'da toplam uzunluğu 103 kilometre olan 7 ayrı raylı sistem hattında harıl harıl çalışıyoruz " dedi.