Trabzonspor’da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi

Yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 27 Haziran’da Trabzon'da toplanan bordo-mavililer, yurt dışı kampının ilk ayağı için Slovenya’nın Kranj kentine hareket etti. Buradan sonra da 20-29 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdürmek için Avusturya’ya geçecek.

Gervinho ve Peres yok

Kamp kadrosunda 29 isim açıklanırken 13 isim ise yer almadı. Erce Kardeşler, Trondsen, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yunus Mallı, Diabate, Salih Kavrazlı, Enis Destan, Batuhan Kör, Fode Koita gibi isimlerden kulüp bulmaları istenirken, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Bruno Peres de kadroda yer almıyor. Yabancı kuralı nedeniyle kadroda boşluk oluşturmak isteyen bordo-mavili ekibin iki oyuncuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

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