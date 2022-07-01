Spor Trabzonspordan Haji Wright hamlesi
TRANSFER

Trabzonspor'dan Haji Wright hamlesi

Bordo-mavili takım, geçen sezon Antalyaspor formasıyla dikkati çeken bir performans ortaya koyan Haji Wright için 3 milyon euroluk teklifte bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan Haji Wright hamlesi
Oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.

Alternatif golcü arayan Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor forması giyen Haji Wright'ı gündeme aldı.

Danimarka ekibi SönderjyskE ile görüşmelere başlayan bordo-mavililer, 24 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euroluk bir teklif sundu.

Antalyaspor da ABD'li golcü için 1 milyon euro civarında bir teklif yaptı.

Trabzonspor, transferde maddi olarak avantajlı konumda bulunurken görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

  • Haji Wright, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gol atıp 1 de asist kaydetmişti.


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