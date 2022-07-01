Trabzonspor'dan Haji Wright hamlesi

Alternatif golcü arayan Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor forması giyen Haji Wright'ı gündeme aldı.

Danimarka ekibi SönderjyskE ile görüşmelere başlayan bordo-mavililer, 24 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euroluk bir teklif sundu.

Antalyaspor da ABD'li golcü için 1 milyon euro civarında bir teklif yaptı.

Trabzonspor, transferde maddi olarak avantajlı konumda bulunurken görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Haji Wright, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gol atıp 1 de asist kaydetmişti.





Bu gönderiyi Instagram'da gör Haji Wright (@hajiwright)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM