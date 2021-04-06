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Trabzonspor'un galibiyetine 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar engel oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Deplasman ekibi, 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ın yıldızlaştığı maçtan 1 puan çıkartmayı başardı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun galibiyetine 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar engel oldu
Doğan Alemdar, Trabzonspor maçında yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı.

Trabzonspor, çoğunluğunu etkili oynadığı karşılaşmada Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 6. dakikada Henrique sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yerden pasında ise kale sahası içinde bulunan Muğdat Çelik’in ayağının dışıyla dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Zoran Kvrzıc’in sağ taraftan ortasında İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Bakasetas’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban’ın dönerek vuruşunda top kaleci Doğan’ın solundan yandan auta çıktı.

26. dakikada Flavio’nun ortasında Bakasetas’ın kafa vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

GOL!

  • 29. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası içine gönderdiği topu göğüsünde yumuşatarak önüne alan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada Ekuban’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.

52. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışında sert şutundan kaleci Doğan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

64. dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruş kaleci Doğan’dan döndü. Flavio’nun dönen topa kafa vuruşunda ise kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

80. dakikada Ekuban’nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

85. dakikada Bakasetas’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş kaleci Doğan’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada Lewis Baker’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta üst direğe vurdu. Yusuf Sarı’nın kafa ile tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Doğan’da kaldı.

89. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Doğan kornere çıkardı.


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