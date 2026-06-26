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Türkiye - ABD Canlı Skor

Türkiye - ABD Canlı Skor

04:4326/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye - ABD canlı
Türkiye - ABD canlı

2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında A Milli Takım ev sahibi ABD ile karşılaşıyor. Bu sabah saat 05.00'de başlayan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Türkiye - ABD maçının canlı skor, canlı izleme ve anlık gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı, veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki son maçına çıkıyor. Türkiye - ABD maçının canlı skor ve canlı izleme ekranı haberimizde.

TÜRKİYE - ABD İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, Orkun, Oğuz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
ABD XI:
Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah.

TÜRKİYE - ABD CANLI SKOR

TÜRKİYE - ABD CANLI İZLE

Türkiye - ABD maçını canlı izlemek için
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