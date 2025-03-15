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Türkiye Snowboard Şampiyonası sona erdi

Türkiye Snowboard Şampiyonası sona erdi

16:5415/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
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Türkiye Snowboard Şampiyonası
Türkiye Snowboard Şampiyonası

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı. İki gün süren şampiyona, bugün yapılan paralel slalom yarışlarıyla sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Hacılar Kapı'da düzenlenen şampiyonada Antalya, Ankara, Bursa, Bitlis, Eskişehir, Erzurum, İstanbul, Isparta, Kars, Kayseri ve Muş'tan katılan 160 sporcu, yarışmanın ilk gününde paralel büyük slalom yarışlarında mücadele etti.


İki gün süren şampiyona, bugün yapılan paralel slalom yarışlarıyla sona erdi.


Şampiyonanın ardından düzenlenen törende, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını verdi.




#Türkiye Snowboard Şampiyonası
#Erciyes Kayak Merkezi
#Türkiye Kayak Federasyonu

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