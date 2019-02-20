SÜPER LİG

VAR olmasaydı Süper Lig'de puan tablosu nasıl oluşacaktı?

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili tabloyu paylaştı. Buna göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 2 olacaktı. Ayrıca Fenerbahçe, 22 puanla ligde sondan 1. konumda olacaktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır.

Cüneyt Çakır.

Fotoğraf: Onur Çoban

Süper Lig'de VAR sistemi uygulanmasaydı puan durumu nasıl oluşacaktı? Bu sorunun cevabını eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından attığı tweetle açıkladı.

Çoban, paylaşımında VAR'sız puan durumunun görselini attı. Bu tabloya göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 2 olacaktı. Ayrıca Fenerbahçe, 22 puanla ligde sondan 1. konumda olacaktı.

Öte yandan küme düşme hattına yaklaşan Bursaspor, VAR sisteminden en fazla etkilenen takım konumunda. Yeşil beyazlılar VAR olmasaydı tam 9 puan fazla alacaktı ve böylelikle ligin 5. sırasında yer alacaktı.



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