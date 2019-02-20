VAR olmasaydı Süper Lig'de puan tablosu nasıl oluşacaktı?

Süper Lig'de VAR sistemi uygulanmasaydı puan durumu nasıl oluşacaktı? Bu sorunun cevabını eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından attığı tweetle açıkladı.

Çoban, paylaşımında VAR'sız puan durumunun görselini attı. Bu tabloya göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 2 olacaktı. Ayrıca Fenerbahçe, 22 puanla ligde sondan 1. konumda olacaktı.

Öte yandan küme düşme hattına yaklaşan Bursaspor, VAR sisteminden en fazla etkilenen takım konumunda. Yeşil beyazlılar VAR olmasaydı tam 9 puan fazla alacaktı ve böylelikle ligin 5. sırasında yer alacaktı.

VAR olmasaydı, 22.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

Bursaspor +9

Galatasaray +3

Sivasspor +3

Kasımpaşa +3

Trabzonspor -1

Başakşehir -1

Beşiktaş -1

Fenerbahçe -2

Malatyaspor -3

Rizespor -3 pic.twitter.com/sj9hJptvF5 — Deniz Çoban (@denizcoban_) 20 Şubat 2019



