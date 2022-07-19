Spor Xaviye vize engeli
TRANSFER

Xavi'ye vize engeli

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, vize krizi nedeniyle hala Katalan takımının kampına katılabilmiş değil.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Xaviye vize engeli
Futbolculuk kariyerini 2019 Temmuz'da bitiren Xavi, vakit kaybetmeden futbolu bitirdiği Al-Sadd başında teknik direktörlüğe başlamıştı.

Futbol hayatının son döneminde forma giydiği Al-Sadd'ın başında teknik direktörlüğe adım atan Xavi Hernandez, Barcelona'nın başında çıkacağı ilk sezon kampına, Amerika ile yaşanan vize krizi nedeniyle henüz katılamadı.

Uçağa alınmadı

Amerika'ın İran'a uyguladığı ambargo nedeniyle bu engelle karşı karşıya kalan Xavi, Al-Sadd ile 3 defa İran'a gitmişti. Pasaportunda yer alan İran mührü nedeniyle uçağa alınmayan İspanyol teknik adam için özel izin alınmaya çalışılıyor. Barcelona'nın kamp çalışmaları devam ederken, takımın başında yardımcı antrenör olan abisi Oscar Hernandez yer alıyor.

Özel iznin yetişmesi gelinde Xavi, Türkiye saatiyle yarın gece saat 03.00'te oynanacak Inter Miami - Barcelona hazırlık maçına yetiştirilmeye çalışılsa da saat farkı nedeniyle imkansız gözüyle bakılıyor.

Real Madrid maçında takımıyla

Diğer taraftan Türkiye saatiyle Pazar sabahı saat 06.00'da oynanacak Barcelona - Real Madrid hazırlık maçında takımının başında olması bekleniyor.

  • Geçtiğimiz Kasım ayında Barcelona'nın başına getirilen Xavi, Katalan kulübünün başında çıktığı 37 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet almıştı.

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