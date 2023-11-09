Yasa dışı bahis ve şike operasyonu genişleyecek

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Futbolda şike, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu başladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
İlk olarak fahiş bilet fiyatlarıyla gündeme gelen 1. Lig ekibi Tuzlaspor mercek altına alındı. Kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma açıldı.
Berzanlı'ya yöneltilen suçlamalar şu şekilde:
-Mal varlığı değerlerini aklama
-Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet
-Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
Şike, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasının kapsamı genişletilecek. Süper Lig ve alt liglerdeki kulüplerin yanı sıra hakemlerin de bu süreçte incelemeye alınması bekleniyor.