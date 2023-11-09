Yasa dışı bahis ve şike operasyonu genişleyecek

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ” operasyonunda 4️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.… pic.twitter.com/sI2ArZ6m9j