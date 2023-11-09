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Spor

Yasa dışı bahis ve şike operasyonu genişleyecek

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda şike, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla ilgili soruşturma açıldı. Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'yla başlayan sürecin genişletilmesi, kulüplerin yanı sıra hakemlerin de incelemeye alınması bekleniyor.

16:51 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:02 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Futbolda şike, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu başladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili soruşturma başlattı.


İlk olarak fahiş bilet fiyatlarıyla gündeme gelen 1. Lig ekibi Tuzlaspor mercek altına alındı. Kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma açıldı.


Berzanlı'ya yöneltilen suçlamalar şu şekilde:


-Mal varlığı değerlerini aklama

-Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet

-Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak


Şike, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasının kapsamı genişletilecek. Süper Lig ve alt liglerdeki kulüplerin yanı sıra hakemlerin de bu süreçte incelemeye alınması bekleniyor.






#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
#Mehmet Berzan İlhanlı
#Tuzlaspor
42 dakika önce
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