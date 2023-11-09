1. Lig ekibinin başkanı hakkında soruşturma

Tuzlaspor takımı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da başkan Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Tuzlaspor, futbol maçı biletlerinin Süper Lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olması nedeniyle gündeme gelmişti.