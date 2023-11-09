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Spor

1. Lig ekibinin başkanı hakkında soruşturma

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

14:35 - 9/11/2023 четверг
Güncelleme: 14:46 - 9/11/2023 четверг
AA
Tuzlaspor takımı

Tuzlaspor takımı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da başkan Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma açıldı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.


Tuzlaspor, futbol maçı biletlerinin Süper Lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olması nedeniyle gündeme gelmişti.






#1. Lig
#Tuzlaspor
#Mehmet Berzan İlhanlı
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