1. Lig ekibinin başkanı hakkında soruşturma

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda yapmış olduğu açıklamalara sert bir yanıt verdi. Tuzlaspor'dan yapılan açıklamada, "Her fırsatta TFF'nin kendisine karşı olduğunu iddia eden Ali Koç'un TFF'nin Fenerbahçe menfaatine hiç hareket etmiyormuş gibi kamuoyunda karşı yapmış olduğu algı fırıldaklıktan başka bir şey değildir" ifadeleri kullanıldı.