Yeni Adana Stadı'nda sona doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, UEFA ve FIFA standartlarına uygun, 6 katlı inşa edilen Yeni Adana Stadı'na ilişkin "Ligin ikinci yarısında Adanaspor ve Adana Demirspor'un müsabakalarını Yeni Adana Stadı'nda yapmalarını arzu ediyoruz" dedi.

Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, Adana'da sporun, hayatın ortasında olduğunu söyledi.

Kentin Spor Toto 1. Lig'de iki güçlü takımının olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, " Adanaspor'umuz ve Adana Demirspor'umuz ligde. İnşallah biz ligin ikinci yarısında Adanaspor ve Adana Demirspor'un müsabakalarını Yeni Adana Stadı'nda yapmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Sarıeroğlu, Yeni Adana Stadı'nın dünya standartlarında inşa edildiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"AK Parti Adana İl Başkanımız Fikret Yeni ve milletvekillerimizle stada ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çok az bir aşaması kaldı. Hepimiz takipçisiyiz, inşallah ligin ikinci yarısında stadımızın bitmesi için çalışmaları takip edip sürecin tamamlanmasını sağlayacağız. Sporla bu kadar bir arada olan Adana'mıza yaraşır şekilde inşallah rakip takımlarımızı misafir edip yüz akıyla sahamızda karşılaşmalarımızı yapacağız."

"Stadın yüzde 90'ı tamamlandı"

Yeni Adana Stadı'nın çatısının germe sistemiyle yapıldığını ve bunun Türkiye'de sadece burada uygulandığını vurgulayan Sarıeroğlu, "Stadımızla ilgili teknik bilgileri de aldık. Çok az bir aşaması kaldı. Stadımızın yüzde 90'ı tamamlandı, yüzde 10'luk bir kısmı kaldı. Geçtiğimiz hafta da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bunun görüşmelerini yaptık. İnşallah stadımızı kısa zamanda tamamlatacağız" ifadelerini kullandı.