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Yeni Malatyaspor: 1 - Bandırmaspor: 3

Yeni Malatyaspor: 1 - Bandırmaspor: 3

16:5310/04/2025, Perşembe
IHA
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Yeni Malatyaspor: 1 - Bandırmaspor: 3
Yeni Malatyaspor: 1 - Bandırmaspor: 3

Trendyol 1. Lig’inin 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Yeni Malatyaspor’da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Umut’un şutunda kaleci Akın, tuttuğu topu ellerinden kaçırınca Enes Savucu fırsatı değerlendirerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

8. dakikada Bandırmaspor atağında Messaoudi, Umut’un müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Melih Aldemir penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltı vuruşu için beyaz noktaya gelen Paixao, sert bir vuruş ile topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-1

45 2. dakikada konuk ekinin başlattığı atakta Ndongala’nın şık ara pasıyla topu önünde bulan Messaoudi, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

80. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Bandırmaspor’da, Rahmetullah’ın kale önüne yolladığı ortaya bekletmeden vuran Diony, takımının üçüncü golünü kaydeti. 1-3

#Yeni Malatyaspor
#Bandırmaspor
#Trendyol 1. Lig
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