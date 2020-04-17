Yılmaz Vural: 4 haftada toparlanırız

Futbolcularının evlerinde çalıştığını ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Maçların başlaması için öngörülen tarih 5 Haziran. Bu sürece kadar toparlanmak için 4 hafta yeterli gözüküyor. Ancak ne zaman sahalara ineceğimizin ve idmanlara başlayacağımızın tam netleşmesi gerekiyor. Bu süreçte futbolcular elbette formlarını kaybetti. Oyuncular da bu durumdan rahatsız ancak sağlıklı kalabilmemiz için bu tedbirleri uygulamamız şart" dedi.

Yılmaz Vural, 6 final maçı oynayacaklarını da sözlerine ekleyip, "Yeter ki şu salgını atlatalım. Gerisini hallederiz. Sağlık olmadan hiçbir şeyi yapmanın anlamı olmuyor. Sağlıklı şekilde döneceğiz ve Süper Lig'e yeniden geleceğiz" yorumunu yaptı.

Yılmaz Vural: "Buraya geldiğimde müzede iki kupa gördüm. Biri Türkiye Kupası, biri Süper Kupa. Bir de Avrupa'da ülkemizi temsil eden bir camia burası. İlçe takımı olmasına rağmen kısa zamanda bu başarıları yakalamak kolay değil, Akhisarspor'la gurur duyuyorum" pic.twitter.com/1m2KZw35ZS — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 13, 2020



