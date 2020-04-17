PTT 1.LİG

Yılmaz Vural: 4 haftada toparlanırız

Koronavirüs (covid 19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle çalışmalarına ara veren 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, takımların 4 haftada toparlanabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Akhisarspor 45 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

Akhisarspor 45 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

Futbolcularının evlerinde çalıştığını ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Maçların başlaması için öngörülen tarih 5 Haziran. Bu sürece kadar toparlanmak için 4 hafta yeterli gözüküyor. Ancak ne zaman sahalara ineceğimizin ve idmanlara başlayacağımızın tam netleşmesi gerekiyor. Bu süreçte futbolcular elbette formlarını kaybetti. Oyuncular da bu durumdan rahatsız ancak sağlıklı kalabilmemiz için bu tedbirleri uygulamamız şart" dedi.

Yılmaz Vural, 6 final maçı oynayacaklarını da sözlerine ekleyip, "Yeter ki şu salgını atlatalım. Gerisini hallederiz. Sağlık olmadan hiçbir şeyi yapmanın anlamı olmuyor. Sağlıklı şekilde döneceğiz ve Süper Lig'e yeniden geleceğiz" yorumunu yaptı.


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