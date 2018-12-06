ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Yılmaz Vural'dan ilginç dans

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın Başakşehir maçı sonrası tribünlerin önünde dans ettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Vural, tribünlerin tezahüratı sonrası adeta kendinden geçti.

Yılmaz Vural, tribünlerin tezahüratı sonrası adeta kendinden geçti.

Fotoğraf: İbrahim Erikan / AA

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural ise karşılaşmanın ardından verdiği görüntüyle maç sonuna damga vurdu.

Tribünlerin yaptığı 'Deli Yılmaz' tezahüratlarına ilginç dans figürleriyle karşılık veren tecrübeli teknik adamın bu halleri sosyal medyada gündem oldu.

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