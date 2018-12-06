Yılmaz Vural'dan ilginç dans

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural ise karşılaşmanın ardından verdiği görüntüyle maç sonuna damga vurdu.

Tribünlerin yaptığı 'Deli Yılmaz' tezahüratlarına ilginç dans figürleriyle karşılık veren tecrübeli teknik adamın bu halleri sosyal medyada gündem oldu.