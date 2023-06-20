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Spor

Zaniolo'dan transfer açıklaması: Neler olacağını hep birlikte göreceğiz

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız, "Türkiye'de mutluyum. Tabii ki transfer döneminde olacakları önceden bilemeyiz'' açıklamasında bulundu.

19:53 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TV Play'e konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de mutluyum. Tabii ki transfer döneminde olacakları önceden bilemeyiz. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak tekrarlamak istiyorum. Türkiye'de iyiyim..." sözlerini söyledi.

En büyük aday Juventus

Juventus, Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için en ciddi aday durumunda.

Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig maçına çıkan Zaniolo, 5 gol attı.



#Nicolo Zaniolo
#Galatasaray
#transfer
1 saat önce
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