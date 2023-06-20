Zaniolo'dan transfer açıklaması: Neler olacağını hep birlikte göreceğiz

Nicolo Zaniolo
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
TV Play'e konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de mutluyum. Tabii ki transfer döneminde olacakları önceden bilemeyiz. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak tekrarlamak istiyorum. Türkiye'de iyiyim..." sözlerini söyledi.
En büyük aday Juventus
Juventus, Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için en ciddi aday durumunda.
Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig maçına çıkan Zaniolo, 5 gol attı.