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Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Son şampiyon Galatasaray Avusturya kampının son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. 3. hazırlık maçında Csakvari’yi 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar bu maçı da kazanarak moralli bir şekilde İstanbul’a dönmeyi planlıyor. Avusturya kampında hazırlık maçlarında yenilgi görmeye Galatasaray, 3 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte soruların yanıtları.

11:34 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Avusturya kampı 4. hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Burada oynadığı hazırlık maçlarında 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak İstanbul’a moralli dönmek istiyor. İşte maç detayları.

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray maçı bugün saat 20.00’de başlayacak. Merkur Arena’da oynanacak karşılaşma Galatasaray YouTube sayfasından yayınlanacak.

GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMPI

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. İngiltere'nin Brentford ekibinden transfer edilen Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.



#Sturm Graz
#Galatasaray
#Avusturya
#Merkur Arena
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