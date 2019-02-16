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​BİM 22 Şubat aktüel ürünler listesi: BİM'in indirimli ürünler listesi

BİM 22 Şubat aktüel ürünler listesi: BİM'in indirimli ürünler listesi

BİM 22 Şubat aktüel ürünler listesine eklediği LG K9 akıllı cep telefonu, Xiomi taşınabilir şarj aleti ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Özellikle akıllı telefon almak isteyen ve taşınabilir şarj aletine ihtiyacı olanlara büyük bir kolaylık sağlayacak olan BİM, 22 Şubat indirim listesi ile müşterilerini uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni indirim listesini yayınladı.
Yeni indirim listesini yayınladı.

BİM yeni bir fırsat listesi daha açıkladı. 22 Şubat tarihi itibari ile mağazalarında satışa sunacağı indirimli ürünleri yayınladığı 22 Şubat aktüel ürünler listesine ekleyen BİM, efsane bir indirim kampanyasına imza atmaya hazırlanıyor.

BİM 22 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

22 Şubat tarihi için tam sayfa aktüel ürünler kataloğu yayınlan BİM, listenin ilk sayfasında yine dikkat çekici ürünlere yer verdi. Piyasa fiyatının altında fiyat etiketleri ile müşterilerini her hafta cebini ferahlatmayı hedefleyen marketler zinciri, bu hafta 849 TL’ye LG K9 akıllı cep telefonu, 129 TL’ye Xiaomi 20.000 mAh taşınabilir batarya, 29.90 TL’ye HP kablolu kulak içi kulaklık 29.90 TL’ye Trust selfie çubuğu satışa sunacak.

15 Şubat itibari ile BİM'e gelecek indirimli ürünlerin listesi
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15 Şubat itibari ile BİM'e gelecek indirimli ürünlerin listesi
BİM 15 şubat fırsat ürünlerini açıkladı. İndirimli ürünler ile dolu 15 Şubat aktüel ürünler listesini açıklayan BİM, satışa sunacağı teknolojik ürünler ve ev hanımlarına özel küçük mutfak gereçleri ile müşterilerini mutlu edecek. İşte BİM 15 Şubat aktüel ürünler listesi...
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Bu ürünler haricinde ev hanımlarını bu hafta da unutmayan BİM, 299 TL’ye Kumtel cam set üstü ocak, 199 TL’ye Luxell turbo fırın, 109 Tl’ye aspiratör, ve onlarca mutfak gereçlerini de uygun fiyattan satışa sunacak.

İşte BİM 22 şubat aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler ve fiyatları;

BİM 22 Şubat aktüel ürünler listesi

BİM 22 Şubat aktüel ürünler listesi

BİM'in bir sonraki aktüel ürünler listesini yenisafak.com adresinden takip edebilirsiniz.

BİM 15 Şubat aktüel ürünler listesi! Haftanın fırsat ürünleri
TEKNOLOJİ
BİM 15 Şubat aktüel ürünler listesi! Haftanın fırsat ürünleri
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