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Teknoloji

Elon Musk’ın Twitter’daki değişikliği şaşkına çevirdi: Mavi Kuş'a ne oldu

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, logoyu değiştirdi. Platformun web sürümünde mavi kuşlu logonun yerine kripto para birimi Dogecoin'in logosu geldi. Değişikliğin ardından Dogecoin gündem oldu, çok sayıda kullanıcı araştırmalara başladı. Kripto para birimi olan Dogecoin'e desteğiyle bilinen Musk, Tesla ürünlerinin kripto para ile alınabileceğini açıklamıştı.

09:50 . 4/04/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Sosyal medya platformu Twitter'ın "mavi kuşlu" logosu değişti. Platformun anasayfasında Twitter'ın orijinal logosu yerine kripto para birimi Dogecoin'in logosu görünüyor.



Logo değişimi sonrası değeri arttı

Logonun Twitter anasayfasında görüntülenmeye başlamasının ardından Dogecoin'in değerinde yüzde 30'luk bir artış gerçekleşti. Dogecoin bir süre sonra tekrar düşüşe geçti. Yaklaşık altı ay önce Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın satın aldığı platformdaki logo değişikliğinin geçici olduğu ve zamanlamasının tesadüf olmadığı düşünülüyor. Dogecoin'e desteğiyle bilinen Musk, Tesla ürünlerinin kripto para ile alınabileceğini açıklamıştı.

258 milyar dolarlık dava açılmıştı

Elon Musk'a, Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık dava açılmıştı. Logo değişikliğinin davaya bir gönderme olduğu düşünülüyor.

'O eski fotoğraf'


Konuyla ilgili Twitter yönetimi henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Musk, attığı tweet'le merak uyandırdı.


Musk'ın paylaşımındaki karikatürde Shiba cinsi köpek otomobil sürerken yakalandığı polise ehliyetini veriyor. Ehliyetteki mavi kuş fotoğrafı için "O eski fotoğraf' diyor.


'Söz verdiğim gibi'

Musk, daha sonra Twitter'ı satın almadan önce "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" diye sorduğu tweet'i ile bir takipçisinin "Twitter'ı satın al ve kuş logosunu doge ile değiştir" yanıtının ekran görüntüsünü "Söz verdiğim gibi" notuyla paylaştı.




#twitter
#elon mus
#dogecoin
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