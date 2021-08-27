Gündem Dogecoin mağduru avukatı Keskin Thodexten daha büyük bir dolandırıcılık
İSTANBUL

Dogecoin mağduru avukatı Keskin: Thodex’ten daha büyük bir dolandırıcılık

Dogecoin vurgunu iddialarının ardından mağdur avukatı Sinan Keskin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Keskin, Dogecoin ile ilgili yaptığı açıklamada, "Thodex’ten daha büyük bir dolandırıcılık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Dogecoin mağduru avukatı Keskin: Thodex’ten daha büyük bir dolandırıcılık
Sinan Keskin

'Dogecoin Mining' adlı bir sistem üzerinden yatırımcılara 40 günde yüzde 100 kar vaat eden Turgut V. ve beraberindeki kişilerin, yüzlerce kişiyi toplamda bir milyar lira dolandırdığı öne sürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili örgüt lideri olduğu belirtilen 3 kişiden 2’si için yurt dışına çıkma yasağı getirildi. Dolandırıcılık iddiası sonrası mağdur avukatı Sinan Keskin ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keskin, “Thodex mağdur vekilleri olarak şunu söyleyebilirim ki, Thodex’ten daha büyük bir dolandırıcılık hadisesiyle karşı karşıyayız. Çünkü burada mağdur ve kişi sayısına göre Thodex ile kıyaslama yapacak olursak çok daha büyük mağduriyetler söz konusu" diye konuştu.

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Keskin, "Mağdurlar paralarını alabilirler ancak bazı şartlar dahilinde. Çünkü bu flash disk gibi şu boyutta olan bir soğuk cüzdan var. Bu soğuk cüzdanın içerisinde yer alıyor. Bu merkezi olmadığı için bu sistem, bankalara bloke koymak gibi veya tedbir getirmek gibi bir durum söz konusu değil. Ancak şahsın, savcılık makamı tarafından yapılan soruşturma sırasında emniyet kuvvetlerince üzerinde soğuk cüzdanın ele geçirilmesi, yahut herhangi bir yerde bu soğuk cüzdanın bulunması durumunda bu soğuk cüzdandaki coinleri tespit etmek suretiyle o şekilde mağduriyetler giderilebilir. Bir de şahıs bu aşamada soruşturma ya da kovuşturma aşamasında “Ben sizin mağduriyetinizi gidereceğim, mağdur olduğunuz miktarları size ödeme yapacağım” derse o zaman belki uzlaşma zemini doğabilir. Bununla ilgili de mağdurlar, mağduriyetini giderebilirler” dedi.

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