Teknoloji Excalibur laptop serisine yeni özellikler
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Excalibur laptop serisine yeni özellikler

Casper Excalibur, oyun dünyası için yeniden tasarladığı model ve seçenekleri ile Mayıs ayında oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Yeni modeli satışta.
Yeni modeli satışta.


Oyun severler ve tasarımcılar için özel olarak tasarlanan Excalibur bilgisayar G770, G900 ve yeni çıkan bilgisayarı Excalibur G780, Intel 10.Nesil işlemci, yeni ekran kartı seçenekleri ve renk seçeneklerine sahip RGB klavyeleri ile yenilendi. Casper, Excalibur serisinin yeni modelleri en son teknolojiler ile oluşturarak yüksek performans arayan kullanıcılara yüzlerce farklı konfigürasyon seçeneği sunmayı hedefliyor.
Ekran teknolojileri alanında öne çıkan 240Hz ekranı ile Excalibur G900, ince çerçeve ve geniş ekranı buluşturarak 17” ekran boyutu ile Excalibur G780, farklı donanımlarıyla ile yenilenen Excalibur G770, oyun ve performans dünyasının sınırlarını zorlayacaklar. Intel 10. Nesil işlemcileriyle yenilenen Excalibur serisi, yeni dizüstü bilgisayarları, oyunculara maksimum performans, üst düzey gerçeklik algısı ve kesintisiz oyun keyfi vadediyor.

İHA
Ecxcalibur yeni özelliklerle geldi.

Casper Excalibur G900

Excalibur serisi, G900 modeli ile 240Hz ekran farkını sizlere sunuyor. Excalibur G900, Intel’in en güncel işlemcisi olan 10. Nesil işlemcisi ile oyun ve performans arayanlara daha güçlü ve daha benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. NVIDIA’nın en yeni ekran kartları ve farklı opsiyonlarıyla donanan Excalibur G900, oyun oynayanlara ve performans arayanlara zengin konfigürasyon seçenekleri sunuyor. Excalibur G900 bilgisayarı, daha önceki yıllarda olduğu gibi farklı konfigürasyon seçenekleriyle www.casper.com.tr adresinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmektedir.
Ailenin en geniş ekranlı yeni üyesi Casper Excalibur G780

Oyuncular, tasarımcılar ve mimarlar gibi performans arayanlar için özel olarak tasarlanan Excalibur G780, 17” ekranı ve ince çerçevesiyle dizüstü bilgisayar dünyasında sınırlarını zorlamaya aday. Piyasaya yeni çıkacak olan Excalibur G780; Intel 10. Nesil işlemcisi, RTX ekran kartı, 144HZ ekranı ve 8mm’lik ince çerçevesi gibi özelliklere sahip.

İHA
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Yenilenen Casper Excalibur G770

Oynanan oyunlara, kullanılan programlara ve bütçelere göre birçok seçenek sunan Excalibur G770, işlemci, ekran kartı, RAM gibi donanımların seçeneklerini arttırıyor. 5mm’lik ince çerçevesi, Intel 10. Nesil işlemci ile Excalibur G770, ihtiyaçlarınız doğrultusunda performansınıza yön verebileceğiniz bir deneyim sunuyor. Excalibur G770 bilgisayarını Casper’ın kendi sitesinde sunmuş olduğu konfigüratör özelliği ile farklı işlemci seçenekleri, ekran kartı seçenekleri, ram seçenekleri ile bilgisayarınızı istediğiniz gibi özelliklerini arttırabilirsiniz.

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