Teknoloji Facebook Filistini destekleyen paylaşımlarda yaşanan teknik arıza için özür diledi
SOSYAL MEDYA

Facebook Filistin'i destekleyen paylaşımlarda yaşanan 'teknik arıza' için özür diledi

Sosyal medya devi Facebook, Kanadalı kullanıcılarının Filistin'i destekleyen paylaşımlarında yaşadıkları engellemelerin "teknik bir arızadan kaynaklandığını" açıklayarak özür diledi. Yapılan açıklamada "Dünyanın dört bir yanındaki hikayeleri de etkileyen bu hata asla olmamalıydı. Önemli olaylara dikkat çekemediklerini hisseden veya bu konuda kasıtlı olarak seslerini bastırıldığını düşünen herkesten çok özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını susturmak da istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Facebook Filistini destekleyen paylaşımlarda yaşanan teknik arıza için özür diledi
Arşiv - İsrail, Gazze'nin batısında sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı.

Facebook Kanada, bazı kullanıcılarının, geçtiğimiz haftalarda Filistin'de yaşanan şiddetle ilgili gönderilerinin kaybolduğu veya görüşlerinin silindiği yönündeki şikayetleri üzerine, sorunun "teknik bir arızadan kaynaklandığını" duyurdu.

Şirket, kullanıcıların bilgileri paylaşmasını etkileyen sorun nedeniyle özür diledi.

Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki hikayeleri de etkileyen bu hata asla olmamalıydı. Önemli olaylara dikkat çekemediklerini hisseden veya bu konuda kasıtlı olarak seslerini bastırıldığını düşünen herkesten çok özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını susturmak da istemiyoruz. Politikalarımız, herkese söz hakkı vermek ve onları uygulamalarımızda güvende tutmak için tasarlanmıştır ve bu politikaları kim olursa olsun eşit olarak uygularız." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsrail yanlısı yayınların veya diğer Orta Doğu içeriklerinin sorundan etkilenip etkilenmediğine dair bilgi verilmedi.

CBC'ye konuşan Filistinli destekçiler, sosyal medya hesaplarındaki gönderilerinin yok olduğunu, Facebook'un, yaşanan son şiddetle ilgili içerikleri engellediğini iddia etmişti.

Netanyahu 'katliamlarına destek veren' ülkelerin bayraklarını paylaştı
DÜNYA
Netanyahu 'katliamlarına destek veren' ülkelerin bayraklarını paylaştı

İsrail askerlerinin geçen ay sonunda Kudüs'te Şeyh Jerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve sonrasında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın olmak üzere toplam 254 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da tüm engellemelere rağmen, paylaşımları ile Filistin'de yaşananlara destek verirken, dünyada kamuoyu oluşmasına da büyük katkı sağlamışlardı.

Facebook gibi sosyal medya sitelerinde kalabalık takipçisi olanlar da, bir süredir Filistin yanlısı paylaşımlarında engellemeler olduğunu duyuruyorlardı.

Netanyahu Filistinlilerin gösterileri ve olaylar üzerine sosyal medyaya engel koydu
DÜNYA
Netanyahu Filistinlilerin gösterileri ve olaylar üzerine sosyal medyaya engel koydu

Twitter ve Facebook'tan 'Filistin' itirafı: "Yanlışlıkla oldu" deyip suçu 'algoritmaya' attılar
DÜNYA
Twitter ve Facebook'tan 'Filistin' itirafı: "Yanlışlıkla oldu" deyip suçu 'algoritmaya' attılar
Abone Ol Google News
18 yaşına girer girmez muhtar oldu

18 yaşına girer girmez muhtar oldu

Dün yapılan seçimi kazanan genç muhtarın ilk sözleri.
Kızı için raket sallıyor

Kızı için raket sallıyor

Viranşehirli anne yöresel kıyafetle korta çıktı.
HDPye yeniden kapatma davası

HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi AYM'ye gönderdi.
Müsilaj için plan devreye girdi

Müsilaj için plan devreye girdi

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Yüzde 5<br>iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.

Mehmetçik sağ olsun

Mehmetçik sağ olsun

​Hani semalarında yamaç paraşütü keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.