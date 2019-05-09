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Teknoloji General Mobile Cumhurbaşkanına özel yerli telefon üretti
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​General Mobile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel yerli telefon üretti

General Mobile Cumhurbaşkanı'na özel yerli telefon üretti

Yeli telefon üreticisi General Mobile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak akıllı telefon üretti. Arka kapağına Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan imzası işlenen yerli telefon, General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman tarafından bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktim edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel üretilen General Mobile GM 9 Pro
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel üretilen General Mobile GM 9 Pro

Yeli telefon üreticisi General Mobile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak akıllı telefon üretti. Arka kapağında Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzası bulunan özel üretim GM 9 Pro, General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman tarafından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taktim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak üretilen GM 9 Pro modelinin taktim edilmesinin ardından General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul İkitelli’de 150 milyon TL yatırım ile faaliyete geçen üretim merkezi bulunan General Mobile’ın 33 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye’nin önde gelen yerli cep telefonu markası olan General Mobile, Hollanda’nın 4. akıllı telefon markası olurken Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya’da ise ilk 5 markadan biri olduğu ifadelerine yer verildi.

General Mobile GM 9 Pro teknik özellikleri

  • - Ekran: 6.1 inç HD+ AMOLED
  • - Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm
  • - Ekran: 6.1 inç HD+ AMOLED, Corning Gorilla Glass 5
  • - İşlemci ve CPU: Qualcomm MSM8940 Snapdragon 660
  • - İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)
  • - Kamera: 12 MP + 8 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera
  • - Bellek: 4 GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (256 GB’a kadar Micro SD desteği)
  • - Pil: 3.800 mAh
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