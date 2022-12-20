Teknoloji Google yeni özelliğini duyurdu Doktorların el yazısını tercüme edecek
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Google yeni özelliğini duyurdu: Doktorların el yazısını tercüme edecek

Doktorların el yazısını okumak insanlar için oldukça zor. Ne yazdığı anlaşılmayan doktor yazılarını tercüme etmek artık mümkün oluyor. Google Lens, doktorlar tarafından yazılan notlara ve reçetelere odaklanarak, okunması zor el yazısını deşifre edebilen bir yapay zekâ modeli geliştiriyor.

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Haber Merkezi Diğer
​Google yeni özelliğini duyurdu: Doktorların el yazısını tercüme edecek
Foto/Arşiv

Google Lens uygulaması altında okuması zor el yazılarını çözümleyecek bir yapay zekâ modeli sunmak için çalışıyor. Şirketin çalışmalarının odak noktasında doktorlar tarafından yazılan reçete ve notları okunaklı hâle getirmek bulunuyor.

Arama devi, Hindistan'daki yıllık konferansında doktorların el yazısını çözmek için eczacılarla birlikte çalıştığını duyurdu. Google Lens'te kullanıma sunulacak olan özellik, kullanıcıların reçetenin fotoğrafını çekmesine veya fotoğraf kitaplığından yüklemesine olanak tanıyacak.

Eczacılarla birlikte geliştiriliyor

Google Lens, içerdiği pek çok özelliğin yanı sıra basit yazıları da algılayabiliyordu. Hindistan’da düzenlenen Google etkinliğinde ise karmaşık el yazılarını algılayabilen bir yapay zekâ modülünün Lens’e entegre edileceği açıklandı. Bu yapay zekâ her ne kadar tüm el yazılarını çözmek için geliştirilse de projenin ana amacının doktor el yazılarını ve ilaç isimlerini algılama olduğu belirtildi.

Hindistan’da düzenlenen etkinlikte özelliğin henüz erken test aşamasında olduğu ancak yine de fazlasıyla doğru çalıştığını açıkladılar. Şirketin Hindistan CEO’su Ashwini Vaishnaw, etkinlikte bu yapay zekânın geliştirilmesi için eczacılar, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının yanı sıra el yazısı kötü olan bireylerle de çalıştıklarını açıkladı.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.

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